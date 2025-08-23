Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13, NEW88 ra mắt chương trình “Tích Lũy Điểm Thưởng – Nhận Ngàn Code May Mắn”. Đây là sự kiện tri ân lớn nhất năm 2025, mang đến hàng ngàn cơ hội quay thưởng, đổi code giá trị và quà tặng hấp dẫn dành cho tất cả hội viên.

Hành trình 13 năm và món quà tri ân đặc biệt

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc vàng son – sinh nhật lần thứ 13 của NEW88 (20/11/2012 – 20/11/2025). Suốt 13 năm đồng hành, NEW88 đã khẳng định được uy tín, trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu hội viên yêu thích giải trí trực tuyến.

Để tri ân sự gắn bó ấy, NEW88 mang đến sự kiện lớn nhất trong năm: “Tích Lũy Điểm Thưởng – Nhận Ngàn Code May Mắn”. Đây không chỉ là khuyến mãi thông thường, mà còn là dịp để toàn bộ hội viên cùng tham gia, cùng vui và cùng nhận quà cực khủng.

Thông tin chương trình “Tích Lũy Điểm Thưởng – Nhận Ngàn Code May Mắn”

Mã khuyến mãi: VQ_CODE

Đối tượng áp dụng: Tất cả thành viên NEW88 .

Thời gian: Từ 00:00:00 ngày 18/08/2025 (GMT-4) đến khi có thông báo mới.

Quy đổi điểm: 1 điểm = 1.000 VND.

👉 Với cơ chế cực kỳ đơn giản: nạp – cược – quay – tích điểm – đổi code, bất kỳ hội viên nào cũng có thể tham gia dễ dàng.

Điều kiện nhận lượt quay mỗi ngày

Trong chương trình Tích Lũy Điểm Thưởng – Nhận Ngàn Code May Mắn, để nhận được lượt quay, hội viên chỉ cần đáp ứng mức nạp và cược theo bảng sau:

Tổng nạp/ngày Tổng cược/ngày Số lượt quay 100+ 500+ 1 500+ 1,500+ 2 1,000+ 3,000+ 3 5,000+ 15,000+ 5 10,000+ 30,000+ 10

Lưu ý quan trọng

Thành viên cần đăng nhập hằng ngày để nhận lượt quay.

Lượt quay chưa nhận trong ngày sẽ reset sau 24h .

Mỗi vòng quay mang lại từ 1 – 10 điểm ngẫu nhiên .

15 điểm tích lũy = 1 code ngẫu nhiên trị giá từ 8 – 88 điểm (mỗi ngày đổi 1 code).

👉 Quay càng nhiều, điểm càng cao, cơ hội đổi code càng hấp dẫn.

Đua TOP tuần – Cơ hội nhận thưởng lên đến 1,888 điểm

Không chỉ dừng lại ở việc đổi code, chương trình Tích Lũy Điểm Thưởng – Nhận Ngàn Code May Mắn còn mang đến bảng xếp hạng TOP tuần đầy kịch tính.

Cách tính: Tổng điểm quay thưởng trong tuần (Thứ Hai 00:00 – Chủ Nhật 23:59 GMT-4).

Công bố kết quả: 11:00 Thứ Hai (GMT+7).

Phát thưởng: Trước 20:00 cùng ngày.

Phần thưởng: TOP 10 hội viên xuất sắc nhất nhận thưởng, với giải cao nhất lên đến 1,888 điểm.

⚠️ Lưu ý: Điểm đã dùng để đổi code sẽ không tính vào bảng TOP tuần.

Vì sao nên tham gia chương trình này?

🎂 Kỷ niệm 13 năm duy nhất – sự kiện tri ân lớn nhất của NEW88. 🎁 Ngàn code giá trị – chỉ cần tích điểm, bạn có thể đổi thưởng dễ dàng. 🏆 Đua TOP tuần – cơ hội chinh phục phần thưởng cực khủng lên tới 1,888 điểm. 🔥 Cách chơi đơn giản – ai cũng có thể tham gia, không phân biệt cấp độ tài khoản. 🎶 Không khí lễ hội – gắn kết cộng đồng thành viên trong Đại Nhạc Hội Sinh Nhật Vàng.

Quy định áp dụng chương trình

Code đổi thành công có hiệu lực 24h .

Mỗi ngày chỉ được đổi 01 code .

Áp dụng cho tài khoản chỉ định, không chuyển nhượng .

Thành viên vi phạm quy định sẽ bị loại khỏi chương trình.

Tham gia đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều khoản khuyến mãi của NEW88.

FAQ – Câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào để nhận code may mắn?

➡️ Chỉ cần tích lũy đủ 15 điểm từ lượt quay, bạn sẽ được đổi 1 code ngẫu nhiên từ 8–88 điểm.

2. Code NEW88 có hạn sử dụng không?

➡️ Có. Mỗi code chỉ có hiệu lực trong 24h kể từ lúc đổi thành công.

3. Tôi có thể đổi nhiều code trong ngày không?

➡️ Không. Mỗi ngày bạn chỉ được đổi 01 code.

4. Điểm đã đổi code có được tính vào TOP tuần không?

➡️ Không. Điểm đổi code không được cộng vào bảng xếp hạng TOP.

5. Giải thưởng TOP tuần sẽ được trao khi nào?

➡️ Kết quả công bố 11:00 Thứ Hai và phát thưởng trước 20:00 cùng ngày.

Kết luận

Tích Lũy Điểm Thưởng – Nhận Ngàn Code May Mắn chính là món quà tri ân ý nghĩa mà NEW88 gửi đến toàn thể hội viên nhân dịp sinh nhật lần thứ 13. Chỉ với vài thao tác đơn giản: nạp – cược – quay – đổi code, bạn đã có cơ hội nhận hàng ngàn phần thưởng giá trị và cạnh tranh TOP tuần cực hấp dẫn.

🎉 Sinh nhật vàng – quà ngập tràn – hãy tham gia ngay hôm nay để cùng NEW88 bùng nổ mùa lễ hội 2025!